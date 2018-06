Basi militari USA e RUSSE nel mondo. Chi minaccia la pace nel mondo?

Ecco la distribuzione delle basi militari USA e quelle Russe. Chi è che attenta alla pace mondiale? Per quale motivo tutte queste basi militari americane in giro per il mondo? Ogni nazione deve essere sovrana e non abbiamo certo bisogno del guardiano del mondo.

Ma come ben vediamo di sovranità in giro ce né davvero poca. Loro decidono e impongono sanzioni ed embarghi che mirano alla distruzione delle nazioni libere e alla morte e sofferenze delle loro popolazioni. Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, Venezuela, Russia solo per citarne alcuni.

Se la loro economia è basata sull’industria bellica, è sin troppo evidente che il loro interesse è esportare guerra, distruzione e morte. Se non ci sono guerre questi spariscono dalla faccia della terra.

Abbiamo forse dimenticato “le decine e decine di milionate” di morti causati da questi criminali a stelle e strisce solo negli ultimi 100 anni?

Yankee go home!!

via Disquisendo