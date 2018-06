DOTT. ROBERT GALLO: ABBIAMO CREATO IL VIRUS HIV IN LABORATORIO PER DISTRUGGERE LA RAZZA AFRICANA. UNA GUERRA CIVILE NON DICHIARATA NEGLI USA.

– di Elena Quidello

Non usa mezzi termini il giornalista americano Benjamin Fulford quando indaga e scrive sui crimini del Deep State , ossia di quella Oligarchia che si serve di una schiera di complottisti , di agenzie che lavorano senza alcun controllo e che hanno licenza di uccidere rimanendo sempre nell’ombra! Fulford li chiama nazisti e satanisti e non potrebbe usare termini peggiori visto che questi rappresentano di per sé il male in assoluto per aver perseguito con guerre, e soppressione di politici non collaborativi, i loro unici egoistici interessi finanziari.

Recente è infatti la notizia che si legge nell’articolo di Benjamin Fulford, dal titolo: “ Nazis align with White Dragon as Isolated Satanists continue their death throes”, secondo cui la “fazione nazista del complesso militare – industriale mondiale’ stia stringendo negoziati con la White Dragon Society per avviare la nuova tecnologia nazista ossia, il trasporto aereo anti-gravità e ipersonico (Mach 20+, velocità venti volte più alta di quella del suono); una tecnologia nuova che ovviamente aumenterebbe il potere finanziario globale a favore di un solo gruppo . Si legge inoltre che lo stesso gruppo abbia fatto accordi commerciali con la società di Bouganville una delle più grandi isole della Nuova Guinea, per l’estrazione di oro da una grossa miniera per immettere sul mercato ,si dice, un nuovo sistema finanziario basato sull’oro.

Tuttavia, mentre da una parte la famiglia Rothshild continua ad allargare le sue finanze mondiali, dall’altra Fulford annuncia che “l’epurazione dei satanisti Khazariani a tutti i livelli del governo sta diventando più intensa. Secondo fonti del Pentagono, il discorso sullo stato dell’Unione di Trump avrebbe dato il via libera alla epurazione dello stato profondo dal governo degli Stati Uniti con il codice di attivazione:” Chiedo al Congresso di conferire a ogni segretario di Gabinetto l’autorità di premiare i lavoratori ligi al dovere e al contempo di rimuovere i dipendenti federali che minano la fiducia pubblica o che non soddisfano i cittadini americani “.

Sembra infatti, che sia in atto un movimento di resistenza che lavora in sordina per liberare il popolo americano dalla oppressione di questa pestifera ‘Ombra’ gigante che infetta e corrompe le anime dei più deboli per creare un potere diabolico in terra. Se tutti potessero entrare nei dettagli dei complotti di cui quello dell’attacco alle torri gemelle è stato ed è ancora il più esecrabile, si capirebbe come e perché la nostra democratica Europa, che aveva un percorso di unità politica secondo la strada tracciata da Altiero Spinelli, sia invece, caduta nelle maglie di una ‘rete’ che l’ha guidata, con il pretesto del globalismo a tutti i costi, in una caotica Unione dove tra stati membri non vi è mai stata vera solidarietà, armonia e democrazia. Dunque , “ I Nazisti si Allineano con la White Dragon mentre Continuano gli ultimi spasmi mortali dei Satanisti isolati”.

Le dispute recenti sul documento ( nunes-memo-foreign-intelligence-surveillance-court/ ) dimostrano con quanto accanimento si combatte una guerra di potere all’interno degli USA,una guerra tra il bene e il male di biblica memoria. Infatti, il documento di quattro pagine denominato Nunes memo dal nome del politico Repubblicano che l’ha redatto, è stato diffuso dal Comitato per l’Intelligence della Camera statunitense. Si riferisce all’indagine sui rapporti tra il comitato elettorale di Donald Trump e la Russia. Nel documento si accusa l’FBI di aver ottenuto il permesso di un tribunale per intercettare un collaboratore dello staff di Trump sulla base di un dossier finanziato in parte dal Partito Democratico, scritto da un’ex spia britannica con lo scopo di impedire l’elezione di Trump.

Il clamore mediatico di questo memorandum–scrive Fulford – ha distolto l’attenzione da una più importante rivelazione ancora in corso sul Complesso medico –farmaceutico che esegue uccisioni di massa. Il Dr. Robert Gallo, uno dei cosiddetti co-scopritori del virus HIV, ha ammesso di essere stato costretto a crearlo per “spazzare via la razza africana”, secondo la CIA e altre fonti.

Per reazione, i ‘White Hats ‘ delle forze armate degli Stati Uniti, (confermano fonti del Pentagono), nella guerra civile americana in corso ma non dichiarata, hanno distrutto i laboratori biologici e abbattuto i satelliti della Cabala, .(White Hats : “White Hats” è un riferimento allegorico ai “bravi ragazzi” presi dalla tradizione americana, secondo cui i bravi cowboys portavano sempre i cappelli bianchi e i cattivi (banditi, ladri , baroni ….) indossavano cappelli neri. Il termine è stato usato per riferirsi al gruppo segreto del governo e al personale dell’agenzia che lavora a favore del popolo contro la cabala dalla fine degli anni ’90. Una fonte del Pentagono che è stata coinvolta in un raid in una base sotterranea della Cabala, dice di aver scoperto “persone dentro… gabbie, tutti i tipi di ibridi genetici umani / animali, persone deliberatamente contaminate da agenti patogeni e molti altri orrori. ” L’ingresso alla base è stato chiuso e sigillato per impedire alla leadership della ‘Cabala’ di fuggire, dice la fonte…

Stanno inoltre, emergendo sempre più credibili resoconti di sterilizzazioni di massa per mezzo dei vaccini. 500.000 donne sono state sterilizzate forzatamente in Kenia con quello che è stato presentato come un “vaccino antitetanico”.

Alla fine il dott. Gallo confessa: “We were forced To Create The HIV Virus As a Secret Weapon To Wipe Out The African Race.”( Siamo stati costretti a creare il Virus HIV come arma segreta per spazzare via la Razza Africana) . Gli Stati Uniti stavano cercando una “particella virale” che avrebbe dovuto avere un impatto negativo sui meccanismi di difesa del sistema immunitario della razza africana.

Dall’inizio dell’epidemia, quasi 71 milioni di persone sono state infettate dal virus dell’HIV e circa 34 milioni di persone sono morte a causa dell’HIV a livello globale. Sfortunatamente, non c’è stato alcun consenso da parte dei leader mondiali per coinvolgere esperti in un’indagine approfondita.

Un genocidio medico per spazzare via la razza africana.

Nell’aprile 1984, il dott. Robert Gallo ha presentato una domanda di brevetto degli Stati Uniti per la sua invenzione, il virus HIV / AIDS. L’evidenza scientifica è completa e il virus AIDS è un prodotto del programma U.S. Special Virus. Il programma ‘Virus speciale’ era un programma federale di sviluppo di virus che si protrasse negli Stati Uniti dal 1962 fino al 1978. Il virus speciale statunitense fu poi aggiunto come “complemento” alle vaccinazioni in Africa e Manhattan.

Poco dopo il mondo fu sopraffatto dalle infezioni di massa di un retrovirus umano che differiva da qualsiasi malattia umana conosciuta; era altamente contagioso e, cosa più importante, poteva uccidere. Il programma ha cercato di modificare il genoma della particella virale in cui infilare una “malattia devastante” animale chiamata “Visna”. “Il diagramma di flusso del programma e le 15 relazioni sui progressi sono prove inconfutabili del piano segreto degli Stati Uniti per abbattere le popolazioni del mondo attraverso lo scatenamento di un microrganismo biologico furtivo che avrebbe ” decimato” l’umanità.” Alla luce di questa vera genesi della piaga biologica più spregevole del mondo, sono gli Stati Uniti che dovrebbero risarcire le loro vittime innocenti. Ogni vittima dell’AIDS merita una scusa formale per un’invenzione di morte e disperazione, perpetrata dagli Stati Uniti. Tra il 1964 e il 1978, il programma segreto del virus federale è costato 550 milioni di dollari di denaro dei contribuenti per inventare l’AIDS. Ora è necessario spendere tutto ciò che serve per smantellare un’invenzione che ha portato al più grande crimine contro l’umanità nella storia del mondo.

Quando un’esposizione atroce o una rivelazione di questa portata viene rilasciata al pubblico, ci si aspetterebbe che i leader mondiali uscissero e convocassero una riunione di emergenza per indagare sulla veridicità di tale affermazione….

Ma i leader predicano il diritto umano senza rispetto per la vita umana, usano lo stesso diritto umano di invadere le nazioni sovrane con menzogne ​​inventate per uccidere donne sfortunate e bambini solo per regolare i loro conti politici, e scusarsi quando la verità è svelata. Se una tale atrocità si verifica nei paesi meno sviluppati, lo stesso leader ipocrita inizierà a gridare al cielo i crimini di guerra e chiede che la persona venga processata a L’Aia.

Il presidente Trump ha creato una nuova divisione all’interno del servizio sanitario Health and Human Services Office for Civil Rights, con il preciso scopo di vietare le vaccinazioni obbligatorie in tutto il paese e garantire ai cittadini il diritto di scegliere la propria assistenza sanitaria.

Con l’istituzione, della divisione Conscience and Religious Freedom Division, Trump ha gettato le basi per smantellare ogni singolo mandato sui vaccini in tutto il paese. È stato deliberato un blocco, all’industria farmaceutica (Big Pharma), sulla sanità nazionale. Ai lettori la libertà di riflettere, di trarre deduzioni, di comparare .

