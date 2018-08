Monsanto, il Vietnam annuncia richiesta di risarcimento per i danni dell’Agente Orange

A seguito della storica condanna di Monsanto per l’inguaribile male causato dal glifosate a un giardiniere in USA, il Vietnam annuncia una colossale richiesta di risarcimento per i danni arrecati alla sua popolazione dall’Agente Orange.

Il governo di Hanoi chiede così finalmente giustizia per le vittime dell’esposizione diffusa all’Agente Orange. (1) Un violento agrotossico fornito da Monsanto all’esercito americano durante la guerra del Vietnam.

‘Il verdetto [la sentenza 11.8.18 del giudice Vincent Chhabria nei confronti del colosso di St. Louis, ndr] serve come un precedente legale che confuta le precedenti affermazioni secondo cui gli erbicidi prodotti dalla Monsanto e altre Corporation chimiche negli Stati Uniti e forniti per l’esercito americano nella guerra sono innocui’

(Nguyen Phuong Tra, portavoce del vice ministro degli esteri, Hanoi, 24.8.18).

‘Il Vietnam ha subito enormi conseguenze dalla guerra, soprattutto per quanto riguarda gli effetti duraturi e devastanti delle sostanze chimiche tossiche, tra cui l’agente Orange’, ha affermato il portavoce del ministero vietnamita degli esteri. (2)

L’Agente Orange – un aggressivo diserbante e defoliante fabbricato dalla Corporation del Missouri – è stato ampiamente utilizzato dall’esercito USA, durante la guerra in Vietnam negli anni 1960-70. Per finalità non agronomiche bensì belliche.

Fino a 80 milioni di litri di pesticidi sono stati irrorati su un’area paragonabile a un quarto dell’intero Vietnam del Sud. Per distruggere la copertura di foreste e mangrovie alle milizie nemiche, scoprire gli obiettivi di bombardamento e annientare le scorte alimentari delle popolazioni sotto assedio.

Almeno tre milioni di vietnamiti sono stati bombardati dell’aviazione USA, tra il 1962 e il 1971, con miscele di agrotossici cariche di diossine cancerogene e teratogene. Capaci cioè di indurre neoplasie, malformazioni embrionali e congenite, mutazioni genetiche, danni all’apparato riproduttivo e altre gravi malattie.

Dopo oltre mezzo secolo, le diossine continuano a residuare in terreni e alimenti. Pesce e gamberetti, pollame e uova, suini e altri animali con destino alimentare contengono diossina in quantità fino a 200 volte superiori alla media. (3) Che si trasferisce così nei tessuti umani e nel latte materno, parimenti intossicati. (4)

La tragedia permane, a danno dell’ambiente e delle popolazioni, tra una generazione e l’altra, fino ai giorni nostri. E gli unici risarcimenti sono stati finora accordati ad alcuni veterani USA. Sono invece state rigettate le istanze delle vittime vietnamite. (5)

La recente condanna di Monsanto presso la Corte di San Francisco – in un sistema giuridico basato sul ‘case-law’, come è quello americano – potrebbe in effetti dare vita a un nuovo corso e restituire giustizia alle vittime inermi dei bombardamenti chimici in Vietnam.

Le resistenze del Dipartimento di Stato USA potrebbero risultare almeno in parte attenuate, poiché Monsanto è ora di proprietà straniera (Bayer). Ma le pressioni non mancheranno di certo, a fronte del timore di nuove azioni per il ristoro di tanti altri danni ingiustamente arrecati in varie parti del mondo. (6)

Dario Dongo

Fonte greatitalianfoodtrade.it