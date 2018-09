Il Nicaragua ha appena respinto un tentativo di colpo di stato sponsorizzato dagli Stati Uniti

Il Nicaragua ha appena respinto un tentativo di colpo di stato violento sponsorizzato dagli Stati Uniti, e non gliene frega niente a nessuno.

Beh, non proprio: a qualcuno in fondo importa. Forse interesserà agli insegnanti di inglese, perché potrebbero trovare degno di nota il fatto che la frase “colpo di stato violento” sia spesso seguita dalla locuzione “sponsorizzato dagli Stati Uniti.”

Ma, e di questo potete esserne sicuri, i media mainstream non vogliono che a voi importi qualcosa. Non vogliono neanche che voi sappiate che è avvenuto. E certamente non vogliono che voi sappiate che è stato fatto secondo la semplice ricetta di tutti gli altri golpe finanziati dagli Stati Uniti nelle nazioni anti-imperialiste e di sinistra di tutta l’America Latina, uno schema che i nostri apparati di intelligence militare hanno incessantemente messo in pratica in numerosi paesi, come una tattica di gioco ormai fin troppo sfruttata.

Nei programmi dei media mainstream non sentirete mai dire che gli Stati Uniti hanno sponsorizzato qualcosa. Se l’esercito degli Stati Uniti sponsorizzasse un camion, la CNN non ne parlerebbe, la NPR (National Public Radio) vi direbbe che il camion riguardava un “movimento organico di protesta interna” e Fox News darebbe la colpa di tutto ad un nero.

Per esempio, in questo momento è in corso nello Yemen un genocidio sostenuto dagli Stati Uniti. Come è emerso da un recente studio di Fairness and Accuracy in Reporting, negli ultimi 12 mesi, fino al 3 luglio, la MSNBC aveva trasmesso esattamente zero servizi sullo Yemen, mentre ne aveva partoriti 455 sulla pornoattrice che si faceva trombare dal nostro presidente. (Che sono circa 455 di troppo, anche se siete veramente interessati alle fan-fiction erotiche presidenziali).

Ritorniamo all’America Latina. Gli Stati Uniti seguono da lunghissimo tempo la politica di infiltrare, sovvertire, ed abbattere tutti i governi latino-americani che non si allinenano con la nostra visione di un capitalismo neoliberale e senza limiti. Se un qualsiasi leader dovesse dire: “Ehi, cerchiamo di vivere in un modo diverso, dove ci si prenda cura di tutti e dove si possano aiutare i nostri fratelli e le nostre sorelle,” allora gli Stati Uniti farebbero in modo che la suddetta persona si ritrovi sul fondo di qualche lago con delle scarpe di cemento ai piedi. (E le suddette scarpe di cemento non verrebbero neanche fabbricate da regolari operai sindacalizzati perché le organizzazioni sindacali sarebbero già state distrutte. E allora, a fare quelle scarpe metterebbero dei bambini, liberi professionisti sottopagati, che probabilmente farebbero parte della “gig economy” [sostanzialmente una forma di precariato NdT] e utilizzerebbero, per far indurire i vari strati di cemento qualche ‘app per scarpe di cemento’, lavorando in cambio di pochi centesimi, perché non si rendono conto che quell’algoritmo li sta fregando alla grande!).

In ogni caso, il Nicaragua è stato l’ultimo tentativo di colpo di stato sponsorizzato dagli Stati Uniti. Perciò questo mi sembra il momento giusto per presentare “Come creare un colpo di stato sostenuto dagli Stati Uniti!”

Potete provarci a casa vostra, sopratutto se abitate in Nicaragua o in Venezuela.

Passo n° 1: create una forte “quinta colonna” appoggiata dagli Stati Uniti.

Non ditemi che non sapete cos’è una “quinta colonna.” Come si può essere così ingenui! (Questa è la parte dove vi prendo in giro perché non sapete quello che io stesso ho imparato la settimana scorsa).

Una persona intelligente come Peter Koenigspiega che “una Quinta Colonna è un gruppo di persone che sovverte il governo di una nazione a tutto vantaggio del nemico. Possono operare al coperto o anche alla luce del sole.”

Ci sono diversi modi per creare Quinte Colonne. Qui, negli Stati Uniti, ci piace crearle in modo che sembrino opere di carità: le organizzazioni no-profit. Le nostre due favorite sono la USAID e la National Endowment for Democracy (NED). Che cos’è la NED? Beh, ecco cosa ne pensa Robert Parry dell’Editor of Cosortium News.

Nel 1983, la NED prese praticamente il posto della CIA nell’influenzare i risultati elettorali e destabilizzare i governi che intralciavano gli interessi degli Stati Uniti, l’unica differenza è che la NED lo fa in modo abbastanza scoperto, mentra la CIA lo faceva di nascosto. La NED è anche una sorta di fondo nero per i neoconservatori…

(Quando mi immagino i fondi neri dei neoconservatori, mi vedo Dick Cheney, Mitch McConnell e Bill Kristol tutti nudi in una piccola vasca da bagno piena del vomito di tutte le loro vittime. Lo so, fa schifo. Ma fa meno schifo di quello che veramente sono i fondi neri dei neoconservatori).

Così noi usiamo il NED e l’USAID per destabilizzare le nazioni. Tenete a mente, anche se non sembrerebbe una gran cosa, che destabilizzare le nazioni comporta delle conseguenze. Così facendo, uccidiamo indirettamente un sacco di persone, o almeno roviniamo loro la vita, lasciandoli poveri e bisognosi. Ma, per creare un colpo di stato che abbia successo, è importante che non teniate assolutamente conto di tutto ciò. Lasciatelo fare ai nerds, con le loro matite e le loro statistiche. Se i bambini muoiono perché non riescono più ad ottenere le medicine di cui hanno bisogno, non è un vostro problema. Voi avete altre cose da fare, come pulire dalla cacca degli uccelli i vostri mocassini da 1200 dollari.

Passo n° 2: minare l’economia della nazione.

Questo può essere ottenuto con le sanzioni, come attualmente stiamo facendo in Venezuela e in Iran. Nello stesso tempo usate la Quinta Colonna e tutti gli obbedienti scribacchini americani (CNN, Fox News, MSNBC) per convincere la popolazione del suddetto paese che la colpa dei loro problemi economici è solo del loro presidente.

“E’ colpa del presidente venezuelano se non avete la carta igienica! Sta facendo incetta di tutta la carta igienica. Sta seduto su un trono fatto di Angel Soft triplo strato! Il suo ano sta cantando ‘Joy to the World,’ proprio in questo momento!”

Ma i nostri media corporativi in realtà non vogliono che voi sappiate la verità. Peter Koenig, che è stato anche osservatore internazionale per la Presidential Economic Advisory Commission ha dichiarato che

… è assolutamente chiaro chi sta dietro al boicottaggio del cibo e dei medicinali (gli scaffali vuoti dei supermercati) e alle provocazioni che portano alla violenza interna (in Venezuela). E’ la copia carbone di quello che la CIA, per ordine di Kissinger, aveva fatto in Cile nel 1973, con l’assassinio del legittimo e democraticamente eletto presidente Allende e il colpo di stato militare di Pinochet….

Perciò, create problemi economici, che fanno arrabbiare e affamano la gente, e tutto questo porta al…

Passo N° 3: aspettate le proteste interne e/o createle.

Sostanzialmente, in Nicaragua ci sono state delle proteste legittime, del resto, quale nazione non ha delle proteste ogni tanto? Ma gli Stati Uniti e le nostre organizzazioni di facciata hanno gettato benzina sul fuoco. Una delle pubblicazioni sponsorizzate dalla NED, la Global Americans, si è anche vantata della benzina che aveva gettato. In un articolointitolato “Laying the groundwork for insurrection: A closer look at the U.S. role in Nicaragua’s social unrest” (Come preparare il terreno per un’insurrezione: uno sguardo più da vicino al ruolo degli Stati Uniti nei disordini sociali del Nicaragua), si asseriva che “…la NED ha finanziato 54 progetti in Nicaragua fra il 2014 e il 2017.”

Così, diverse organizzazioni sostenute dagli Stati Uniti hanno reindirizzato le proteste contro il governo di Daniel Ortega. Alcuni dimostranti, scelti fra gli studenti, sono anche stati mandati negli Stati Uniti per ricevere istruzioni dalla Freedom House, che ha stretti legami con la CIA. Qui, gli studenti hanno posato per delle foto con nientemeno che Marco Rubio, Senatore Americano Repubblicano della Florida.

Se c’è una cosa di cui mi fido è della gente che è orgogliosa di aver incontrato Marco Rubio. Voglio dire, anche i figli di Marco Rubio dicono alla gente che il loro padre è Joe Biden.

Così come in Siria, dopo che in Nicaragua erano nate delle proteste spontanee, gli Stati Uniti hanno usato la loro Quinta Colonna per esacerbare le tensioni e incanalare le proteste verso un confronto violento.

Passo N° 4: diventate violenti mentre accusate il governo di essere violento.

Abbiamo visto questa tattica in Nicaragua e in Venezuela. C’è stata violenza da entrambe le parti, ma molta di più dalla parte che aveva il sostegno degli Stati Uniti, talvolta con l’aiuto della CIA o degli alunni delle nostre scuole di addestramento militare, come la School of the Americas. Però, a causa della propaganda dei media, molti credono che l’origine della violenza sia da addebitare alla fazione governativa, mentre invece è vero tutto il contrario.

Passo n° 5: se i passi dell’1 al 4 non funzionano, rapite o assassinate.

Può arrivare il momento in cui avete terminato tutte le altre opzioni e dovete semplicemente far fuori qualcuno. Non abbiatevene a male. Capita ai migliori di noi.

O, se vi sentite generosi, potete caricare il suddetto bersaglio su un aereo militare degli Stati Uniti e portarlo in Africa contro la sua volontà, com’era successo nel 2004 al presidente di Haiti, Jean-Bertrand Aristide. Era stato arrestato dai nostri militari e si era dovuto sorbire le peggiori 14 ore di volo che ci si potrebbe immaginare.

C’è un numero infinito di esempi. Ne volete ancora? Che cosa ne dite della deposizione e dell’uccisione da parte della CIA nel 1973 del presidente socialista Salvador Allende, in Cile? Ma, non temete, era stato rimpiazzato dal dittatore omicida Augusto Pinochet, che agli Stati Uniti piaceva MOLTO di più. (Per quanto riguarda le squadre della morte, avevamo gli stessi gusti).

Il presidente dell’Ecuador, Jaime Roldos Aguilera, era morto nel 1981 in un “incidente” aereo, dopo aver approvato un progetto per la riorganizzazione dell’industria ecuadoriana dei combustibili fossili, progetto a cui gli Stati Uniti erano molto contrari. Il suo aereoplano era precipitato, probabilmente per aver contratto una grave malattia dalla CIA.

Anche la NBC ha parlato dei bizzarri tentativi della CIA di assassinare Fidel Castro a Cuba, alcuni dei quali con sigari esplosivi. Per essere onesti, una cosa del genere non me la sento di condannarla, perché è il modo più divertente di uccidere qualcuno. Finchè c’è da ridere, io approvo.

Alcune settimane fa, abbiamo assistito ad untentativo di uccidere il presidente del Venezuela Nicolàs Maduro con un piccolo drone esplosivo. Non ci sono indicazioni che i militari americani siano direttamente coinvolti, non è questo, veramente, il modo in operano. L’esercito preferisce finanziare le organizzazioni di facciata, in modo che sembri che gli Stati Uniti ne siano completamente fuori. E ricordatevi che, nel 2002, c’era stato un golpe sostenuto dagli Stati Uniti contro Hugo Chavez, il predecessore di Maduro. Sbarazzarsi del governo Chavez-Maduro è sempre stato un obbiettivo a lungo termine del Deep State americano.

Eccoci qua, grazie per aver giocato a “Come creare un colpo di stato appoggiato dagli Stati Uniti!”

Rimanete con noi la settimana prossima per “Come creare un’epidemia di colera appoggiata dagli Stati Uniti!… con la partecipazione dell’Arabia Saudita!”….. E sopratutto NON con la partecipazione di MSNBC. Non ha la più pallida idea di cosa state parlando.

Lee Camp

Fonte: truthdig.com

Tradotto da Markus per comedonchisciotte.org