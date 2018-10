Messico, è stato ammazzato Julián Carrillo, leader indigeno che lottava per proteggere la foresta

di LORENZO BRENNA

L’uomo, Julian Carrillo Martínez, leader della comunità degli indios tarahumara, è stato assassinato a colpi di arma da fuoco nella notte del 24 ottobre.

Julian Carrillo Martínez, leader della comunità tarahumara di Coloradas de la Virgen, nella località di Guadalupe y Calvo, ha dedicato la sua vita alla lotta per i diritti degli indigeni e per proteggere dal disboscamento le foreste della Sierra Madre settentrionale, luogo ancestrale della sua gente. L’uomo è stato assassinato a colpi di arma da fuoco da un gruppo di sicari non ancora identificati. Il corpo di Carrillo, crivellato di colpi, è stato ritrovato nella notte del 24 ottobre proprio sulle montagne che tanto amava.

Asesinan a defensor rarámuri en Coloradas de la Virgen, municipio de #GuadalupeyCalvo, Chihuahua.

Julián Carrillo Martínez era beneficiario del Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaria de Gobernación (@SEGOB_mx). pic.twitter.com/nRtyl2mX4D — Raíchali (@raichali) October 26, 2018

Non è un paese per attivisti

Il Messico si conferma così uno dei luoghi più pericolosi al mondo per i difensori dell’ambiente e dei diritti umani. Nel 2017 ne sono stati uccisi quindici, facendo balzare il Paese dal 14° al 4° posto nella triste classifica stilata dalla ong britannica per la difesa dei diritti umani Global Witness (in generale il numero di attivisti uccisi, soprattutto indigeni, aumenta di anno in anno). Nel gennaio del 2017 fu assassinato Isidro Baldenegro López, vincitore del Goldman Environmental Prize nel 2005, come Carrillo leader della comunità degli indios tarahumara, ma sarebbe più corretto dire rarámuri, come si definiscono tra loro, che significa “colui che cammina bene”, e membro dell’organizzazione Alianza Sierra Madre.

Una strage di famiglia

L’assassinio di Carrillo, che aveva ricevuto molteplici minacce di morte, è solo l’ultimo di una serie di omicidi che hanno funestato la sua famiglia: il 5 febbraio 2016 è stato ucciso sotto i suoi occhi il figlio Víctor Carrillo, il 31 marzo e il 30 luglio 2017 sono stati ammazzati due suoi nipoti, Antonio Alberto Quiñones e Guadalupe Carrillo Polanco, mentre il primo luglio di quest’anno è toccato a suo genero, Francisco Chaparro Carrillo. Solo uno degli assassini, ha riportato Amnesty International, è stato identificato dalla polizia ma non è ancora stato effettuato alcun arresto, evidenziando così, oltre alla scarsa tutela delle risorse naturali, la mancanza di protezione o quantomeno l’inefficienza delle misure di protezione fornite dalle autorità messicane alle comunità indigene della Sierra Tarahumara.

⚠ #AcciónUrgente ⚠ ¡Defensor indígena rarámuri ha sido asesinado pocas semanas después de que su comunidad denunciara una concesión minera en su territorio sin su consentimiento! ¡#DefensorxsBajoAtaque! 📣 Exige una investigación clara e inmediata: https://t.co/aGYCP1PRcC pic.twitter.com/O0i8sQ5ttA — Amnistía Int. México (@AIMexico) October 26, 2018

Perché Carrillo è stato ucciso

Dal oltre dieci anni la comunità Coloradas de La Virgen porta avanti una battaglia legale contro grandi compagnie minerarie presso la Corte Agraria Unitaria per proteggere dallo sfruttamento le risorse naturali nel loro territorio ancestrale, minacciate dalla deforestazione e dalle concessioni minerarie. “L’omicidio di Julián è emblematico delle minacce che gli attivisti devono affrontare in tutto il Messico – ha dichiarato Ben Leather di Global Witness – dell’imposizione dello sfruttamento delle risorse naturali alle comunità senza il loro consenso e della violenza diffusa alimentata dall’impunità”.

Fonte LIFEGATE