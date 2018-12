Le guerre infinite degli USA create per alimentare l’apparato industriale/militare contro l’interesse dei cittadini americani

Politica estera degli Stati Uniti: perché non possiamo lasciare tutti da soli?

di Philip Giraldi

La recente dichiarazione del presidente Donald Trump sull’uccisione di Jamal Khashoggi da parte del principe ereditario dell’Arabia Saudita potrebbe essere considerata una metafora della sua politica estera. Diversi commentatori hanno suggerito che il testo sembra essere qualcosa che Trump ha scritto senza la supervisione di un adulto, simile agli argomenti casuali poco espressi presentati nei sui frequenti tweet, solo più a lungo.

Potrebbe essere il caso, ma non sarebbe saggio archiviare il documento come semplicemente frivolo o fuorviante, visto che in realtà il testo esprime il tipo di pensiero che ha prodotto una politica estera che sembra vagare casualmente senza un vero fine, una specie di distruzione creativa attuata dagli Stati Uniti senza un leader come potenza mondiale.

Lord Palmerston, primo ministro britannico alla metà del diciannovesimo secolo, ha detto che “le nazioni non hanno amici o alleati permanenti, hanno solo interessi permanenti”. Gli Stati Uniti al momento non hanno né veri amici né interessi chiaramente definiti. Tuttavia, sono infestati da parassiti che hanno convinto una America alla deriva che le loro cause siano identiche agli interessi degli Stati Uniti.

A guidare l’accusa di ridurre gli Stati Uniti allo stato di “prostituta”, come ha abilmente definito il membro del Congresso Tulsi Gabbard , sono Israele e l’Arabia Saudita, ma ci sono molti altri paesi, alleanze e gruppi di difesa che hanno imparato a sovvertire e dirigere il “leader” del mondo libero. ”

Il memoriale di Trump sui sauditi inizia con il titolo “Il mondo è un posto molto pericoloso!”. Infatti, lo è ed il comportamento dei tre occupanti della Casa Bianca dal 2000 è in gran parte da biasimare. È difficile trovare una parte del mondo in cui un effettivo interesse americano sia stato servito dalle politiche di sicurezza estera e globale di Washington. In effetti, una politica di sicurezza nazionale che vede concorrenti e avversari come nemici in senso militare ha reso la guerra nucleare, impensabile dalla scomparsa dell’Unione Sovietica nel 1991, pensabile ancora una volta. Il fatto che nessuno sia nei media o nei circoli politici sta persino parlando di quel terribile pericolo (della guerra nucleare) suggerisce che la guerra nucleare è tornata a essere integrata, enunciando tacitamente l’accettazione bipartisan di tale evento come uno strumento di politica estera attuabile da parte dei media, nel Congresso degli Stati Uniti e anche nella Casa Bianca.

La parte del mondo in cui l’ingerenza americana accoppiata con l’ignoranza ha prodotto il risultato peggiore è inevitabilmente il Medio Oriente. Washington è stato guidato per il naso da Israele e dall’Arabia Saudita, che attualmente lavorano in sincronia, per far sì che gli Stati Uniti distruggano l’Iran anche se gli iraniani non rappresentano alcuna minaccia per gli americani o per gli interessi seri degli Stati Uniti. La visione squisitamente distorta di questo che si sta verificando in quella regione si riflette nel memo di Trump nel primo paragrafo, che recita:

“La nazione dell’Iran, ad esempio, è responsabile di una sanguinosa guerra per procura contro l’Arabia Saudita nello Yemen, quella che sta cercando di destabilizzare il fragile tentativo iracheno di democrazia, la stessa che sta appoggiando il gruppo terroristico Hezbollah in Libano, sostenendo il dittatore Bashar Assad in Siria (che ha ucciso milioni di suoi cittadini), e molto altro ancora. Allo stesso modo, gli iraniani (secondo Trump) hanno ucciso molti americani e altri innocenti in tutto il Medio Oriente. L’Iran dichiara apertamente, e con grande forza, “Morte all’America!” e “Morte in Israele!” L’Iran è considerato “il principale sponsor mondiale del terrorismo”. ”

Quasi tutte queste affermazioni sono palesemente false o grossolanamente esagerate, il che significa che la dichiarazione profondamente ignorante di Trump è notevole per il numero di menzogne ​​che incorpora in 631 parole che sono avvolte attorno a una premessa centrale che gli Stati Uniti faranno sempre ciò che vogliono ovunque essi si trovano solo perché possono farlo.

La guerra condotta dai sauditi contro lo Yemen, che secondo come Trump ha riferito ha ucciso più di 80.000 bambini, non è una lotta per procura contro l’Iran, come Trump preferisce pensare. È un’aggressione nuda al confine con il genocidio, resa possibile dagli Stati Uniti sotto falsi pretesti. L’Iran non ha iniziato la guerra e non ha quasi alcun ruolo in esso, oltre a servire come una scusa per i sauditi e per gli Emirati in modo da giustificare i combattimenti e le stragi di civili. Altre bugie includono che Bashar al-Assad della Siria ha ucciso milioni di suoi cittadini e che l’Arabia Saudita sta combattendo il terrorismo. In realtà è vero esattamente il contrario, dal momento che i sauditi e la loro ideologia sono stati una delle principali fonti del terrorismo islamista . E per quello che riguarda l’affermazione secondo cui l’Iran è il “principale sponsor mondiale del terrorismo”, questo onore in realtà appartiene attualmente agli Stati Uniti, a Israele ed ai sauditi.

Il nocciolo del pensiero di Trump su Khashoggi e sui sauditi si riduce alla volontà di Riyadh di acquistare armi a beneficio degli appaltatori della difesa americana e questa frase: “Gli Stati Uniti intendono rimanere un partner costante dell’Arabia Saudita per garantire gli interessi del nostro paese, di Israele e tutti gli altri partner nella regione. “Sì, ancora una volta è Israele che tira le corde di Trump, con il primo ministro Benjamin Netanyahu a guidare l’accusa di dare al principe ereditario Mohammad bin Salman una giustificazione sul raccapricciante omicidio di un residente legale degli Stati Uniti che , per una volta, avrebbe potuto davvero avere il governo degli Stati Uniti dalla sua parte.

Anche le spericolate argomentazioni utilizzate per impostare le politiche americane in altre parti del mondo stanno giocando male. La Russia è stata perseguitata senza sosta dalle elezioni del 2016, sprecando l’opportunità di stabilire un modus vivendi che Trump sembrava offrire nella sua campagna. Soldati russi e americani si confrontano a vicenda in Siria, dove gli Stati Uniti non hanno assolutamente interessi reali oltre a sostenere l’inetto Israele e l’Arabia Saudita in un conflitto armato non necessario che è già stato perso. Ora si parla di guerre provenienti sia da Mosca che da Washington, mentre la NATO nel mezzo è diventata sempre più aggressiva nel tentativo di giustificare la sua esistenza. La relazione bilaterale tra Stati Uniti e Russia è ora peggiore di quanto non fosse verso la fine della Guerra Fredda, mentre l’espansione della NATO fino alle porte della Russia ha minacciato gli interessi vitali del Cremlino senza far avanzare alcun interesse degli Stati Uniti.

L’Afghanistan è diventata la più lunga guerra nella storia degli Stati Uniti, un conflitto senza una fine in vista e anche la Cina ha assistito a quella che è iniziata come una disputa sul commercio trasformata in qualcosa di più vitreico, una rivalità militare sul Mar Cinese Meridionale che potrebbe esplodere. E la Corea del Nord? Una festa d’amore tra due leader che è priva di contenuti.

Si potrebbe anche aggiungere il Venezuela alla lista, con gli Stati Uniti che hanno avviato sanzioni sullo stato della politica interna del paese e anche considerando, secondo alcuni media , un possibile intervento militare.

Tutte le azioni della Casa Bianca hanno una cosa in comune e cioè che non avvantaggiano gli americani in nessun modo a meno che non si lavori per l’apparato insustriale /militare che produce armi, e questo non sta nemmeno prendendo in considerazione i soldati morti e le vittime civili, oltre al massiccio debito che ha stato sostenuto per intervenire in tutto il mondo. Si potrebbe anche aggiungere che la maggior parte degli interventi americani sono costruiti su bugie deliberate del governo e dei suoi media associati, intesi ad aumentare la tensione e creare un casus belli dove non esiste nessuna giustificazione.

Quindi, cosa si deve fare in quanto spesso sembra che il meglio che Trump rappresenta da solo è che lui non è Hillary Clinton? Prima di tutto è scaduto il tempo per un ripensamento completo di quelli che sono i veri interessi degli Stati Uniti nell’arena mondiale .

L’America oggi è meno sicura di quanto non fosse nel 2001, poiché continua a creare nemici con i suoi errori dappertutto. Ora ci sono quattro volte più terroristi designati rispetto al 2001 e sono attivi in ​​70 paesi. Presto sarebbe plausibilmente arrivato il detto di George Washington nel suo discorso di addio, consigliando i suoi compatrioti ad “osservare la buona fede e la giustizia verso tutte le nazioni; coltivare la pace e l’armonia con tutti. “E Washington avrebbe potuto in qualche modo prevedere i rapporti velenosi con Israele e con i sauditi quando G.Washington avvertì che ” … un appassionato attaccamento di una nazione all’altra produce una varietà di mali. La simpatia per la nazione preferita, che facilita l’illusione di un interesse comune immaginario in casi in cui non esiste un reale interesse comune, e che infonde in uno l’inimicizia dell’altro, tradisce il primo in una partecipazione alle liti e alle guerre di quest’ultimo senza un adeguato incentivo o una giustificazione. ”

George Washington o uno degli altri fondatori sarebbe inorridito nel vedere un’America con800 basi militari all’estero, presumibilmente per autodifesa. Il trasferimento di ricchezza dai contribuenti al complesso industriale militare e alle entità collegate come Wall Street è stato catastrofico. Gli Stati Uniti non hanno bisogno di proteggere Israele e l’Arabia Saudita, due paesi armati fino ai denti e in grado di difendersi. Né dovrebbe essere con le loro truppe in Siria e in Afghanistan. E, a proposito, la Russia non è più l’Unione Sovietica e la NATO avrebbe dovrebbe essere abolita.

Se gli Stati Uniti dovessero ritirare le proprie forze armate dal Medio Oriente e dal resto dell’Asia di domani, questo sarebbe quasi di beneficio per tutti. Se le forze armate dovessero essere successivamente ridotte a un livello sufficiente a difendere gli Stati Uniti, rimetterebbero i soldi nelle tasche degli americani e si porrebbe fine al continuo tormento attraverso l’allarme dell’affiorare di “minacce” lanciato ad opera di militaristi di carriera che giustificavano i bilanci gonfiati del Pentagono.

Questo produrrebbe il regno della pace? Probabilmente no, ma ci sono segnali che alcuni in posizioni potenti cominciano a vedere la luce. La coraggiosa decisione del senatore Rand Paul di mettere una “riserva” per gli aiuti a Israele è attesa da tempo perché Israele è una responsabilità per gli Stati Uniti ed è anche qualche cosa di giuridicamente inammissibile per gli aiuti a causa del suo arsenale nucleare non dichiarato e la sua riluttanza a firmare la non proliferazione nucleare Trattato (NPT). Le reazioni isteriche degli ebrei sionisti americani e di Israele suggeriscono che qualsiasi reindirizzamento della politica mediorientale degli Stati Uniti produrrà una reazione ostile da parte dell’establishment, ma anche piccoli passi nella giusta direzione potrebbero avviare un graduale processo di trasformazione degli Stati Uniti in un paese più normale nelle sue relazioni con il resto del mondo piuttosto che un predatore universale e prepotente.

Fonte: The Unz Review

Traduzione: Luciano Lago

via Controinformazione