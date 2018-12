Effetti collaterali dei farmaci: le denunce di John Virapen, il manager pentito che ha ucciso migliaia di persone

di Marcello Pamio

Effetti collaterali dei farmaci… quello che non ci dicono. Sapevate che l’industria farmaceutica spende 35-40 mila dollari l’anno per ciascun medico in attività con lo scopo di convincerli a prescrivere i suoi prodotti?

Sapevate che i cosiddetti opinion leader, grandi scienziati e medici qualificati, vengono corrotti con viaggi costosi, regali o più semplicemente con soldi perché recensiscano positivamente i medicinali?

Sapevate che il 75% dei maggiori scienziati in ambito medico sono sul libro paga dell’ industria farmaceutica?

E che l’ industria farmaceutica inventa malattie e le pubblicizzano con campagne di marketing mirate per espandere il mercato dei propri prodotti?

Molte di queste cose non sono risapute dalla maggior parte delle persone e il motivo è semplice: le lobby non vogliono che si sappiano.

Le confessioni del manager pentito John Virapen. Un libro scritto da John Virapen – “Effetti collaterali: morte! – manager pentitodelle grandi multinazionali”, rompe il muro di silenzio e omertà e porta un po’ di luce nell’ombra.

Vi riporto l’incipit del libro: «Le autorità statali non sono in grado di salvare te o il mio bambino dalle organizzazioni criminali radicate nell’ industria farmaceutica.

I funzionari sono corruttibili, gli specialisti sono corruttibili e anche i medici lo sono. Tutti possono essere corrotti, in un certo senso».

Virapen è il classico self made man: nato nella colonia britannica “La Guyana” ha iniziato dai lavori più umili per giungere come General Manager ai vertici di una delle più potenti e influenti multinazionali del mondo: Eli Lilly Inc.

Il suo libro “Effetti collaterali: morte” è una pesantissima denuncia che non lascia spazio a nessun dubbio.

Questo suo pentimento però non arriva a caso: è legato alla nascita di suo figlio e la conseguente paura che possa finire in uno di quegli ingranaggi da lui creati e oliati per anni.

Per l’ industria farmaceutica è tutta una questione di soldi… e di leggi da raggirare. Ad aiutare la stesura del libro, ci sono anche i rimorsi di coscienza per quello che ha contribuito a fare:

«Notte dopo notte, ombre e fantasmi si danno appuntamento accanto al mio letto. Di solito si manifestano alle prime ore del mattino.

Mi sveglio fradicio di sudore. Indirettamente ho contribuito alla morte di tante persone, i loro fantasmi oggi mi perseguitano».

Si tratta di una denuncia che mostra il volto più inquietante di un potere profondamente radicato nella nostra società, un potere enorme il cui unico scopo è vendere, vendere e ancora vendere droghe. E vogliono venderle non solo ai malati, ma anche alle persone sane.

Come Jules Romains nel 1923 fece dire al dottor Knock nel suo capolavoro letterario: «Un sano è un malato che non sa di esserlo». Quindi le lobby gentilmente ce lo ricordano!

Virapen con la sua esperienza diretta nelle sale che contano, smonta pezzo dopo pezzo tante certezze, compresa la stessa struttura portante della scienza ortodossa basata sugli studi clinici.

«Puoi ottenere quello che vuoi, lavorare sodo e aggirare ogni limite legale, se sai qual è il prezzo giusto e se sei disposto a pagarlo…È tutta una questione di soldi…».

John Virapen racconta il ruolo degli opinion leader. Nel mondo scientifico esiste una precisa scala gerarchica.

I cosiddetti opinion maker o opinion leader sono importanti ricercatori, medici, luminari, baroni universitari che l’ industria farmaceutica osanna e cerca in tutte le maniere di coinvolgere.

Dietro enormi pagamenti, spacciati per consulenze, questi personaggi mettono il proprio nome su ricerche, pubblicazioni e studi.

In pratica firmano, avallandoli scientificamente, studi sfornati dall’ industria farmaceutica, che spesso e volentieri non hanno neppure letto.

Il valore di un opinion maker è incalcolabile: sono loro i veri poteri forti. Tutto quello che dicono viene preso come oro colato, anche se i fatti e i risultati scientifici dimostrano il contrario.

Le informazioni dispensate dagli opinion leader vengono seguite ciecamente da tutti i medici, per così dire meno quotati. Sono i veri trascinatori.

Guarda come ti corrompo i medici… Il budget messo a disposizione dalle aziende per conquistare (cioè corrompere e convincere) un medico è enorme.

Una volta si regalavano fiori, ricettari, penne, ecc. ma questo ormai rappresenta il passato; adesso ci sono gioielli, liquori e vini pregiatissimi, profumi di marca, opere d’arte e dulcis in fundo i viaggi (chiamati corsi di formazione).

Viaggiare può far perdere i freni inibitori, in particolare se il medico viaggia senza la sua dolce metà…

Perché i medici sono così importanti per l’ industria farmaceutica? Semplice: la maggior parte dei farmaci devono essere venduti dietro prescrizione medica.

Le ricette del medico hanno un’incidenza diretta sul fatturato dell’ industria farmaceutica!

Questo è il motivo per cui l’ industria farmaceutica inizia a far proseliti tra i medici quando sono ancora all’università, finanziando loro gli studi per assicurarsi un appoggio in futuro e influenzarne le scelte. In America spendono 35-40.000 dollari all’anno per ogni medico!

Blockbuster, i farmaci che servono a tutti e a nessuno. Normalmente si definisce blockbusterun farmaco che supera il miliardo di dollari in un anno come vendite.

Ma per gli addetti ai lavori un farmaco non si definisce blockbuster solo in base alle vendite.

Un blockbuster è, in questo senso, un farmaco che assume una caratteristica fondamentale: viene venduto a tutti, non solo ai malati ma anche ai sani! Il sogno di ogni manager…

Nel caso di un farmaco blockbuster, la malattia, che venga curata o che vengano trattati solo i sintomi, è un aspetto del tutto secondario, anche perché le persone malate sono un mercato relativamente piccolo. Raggiungere il massimo delle vendite era proprio l’obiettivo della fluoxetina.

Il caso della fluoxetina (Prozac). Il farmaco dei suicidi. Virapen ha partecipato all’entrata in commercio di numerosi farmaci, tra cui alcuni blockbuster, ma quello che più di tutti ha segnato negativamente la storia dell’umanità, è stato il Prozac.

Solo per il nome Prozac, la Lilly pagò centinaia di migliaia di dollari un’azienda specializzata in branding e comunicazione, la Interbrand.

È una prassi piuttosto comune tra le lobby sborsare un sacco di soldi per trovare il nome di un nuovo prodotto.

Per ogni modello di auto, yogurt, detersivo, ecc. il processo di scelta del nome è lungo, costoso e laborioso.

Il nome astratto Prozac unisce il prefisso positivo “pro”, derivato dal greco e dal latino, con un suffisso breve e che evoca efficienza.

La fluoxetina appartiene alla famiglia dei cosiddetti SSRI (inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina), in pratica serve a impedire il riassorbimento naturale della serotonina nel cervello, perché un riassorbimento eccessivo altera gli equilibri del neurotrasmettitore.

Negli anni ’80 solo i pazienti gravi in cura psichiatrica assumevano simili farmaci psicotropi.

Studiando però tale farmaco, venne fuori un effetto collaterale che i vertici dell’ industria farmaceutica individuarono come molto interessante e potenzialmente lucrativo: alcune persone avevano perso peso.

Il grosso problema era far riuscire ad approvare il farmaco come pillola dimagrante. La Lilly aveva fretta e non poteva attendere, quindi alla fine decise di richiedere l’approvazione solo come antidepressivo.

Una volta che il farmaco è in commercio è molto più facile estendere la licenza ad altri usi terapeutici! Questo è un trucchetto comune usato purtroppo spesso dalle lobby.

In Svezia una procedura di approvazione può durare anche sette anni. Troppo tempo per chi ha fame di soldi.

Per cui Virapen riuscì a corrompere il medico psichiatra che doveva redigere la relazione finale per l’agenzia di controllo.

La cosa tragica è che lo psichiatra era all’inizio contrarissimo al Prozac e non lo avrebbe mai approvato.

Ma 20.000 dollari in contanti e la commissione a lui e ai suoi colleghi di una ricerca pagata ovviamente dalla Lilly sulla fluoxetina, fecero cambiare miracolosamente il suo parere. Modificarono così i documenti ufficiali rendendoli adatti all’approvazione.

Ecco un esempio di falsificazione: «su dieci persone che hanno assunto il principio attivo X, cinque hanno avuto allucinazioni e tentato il suicidio, quattro di loro ci sono riuscite», è stato cambiato nel più blando: «con uno dei soggetti è andato esattamente come previsto, è stata riscontrata una perdita di peso in quattro soggetti, e cinque dei restanti hanno avuto effetti collaterali».

La parola “suicidio” è stata fatta sparire del tutto dal rapporto ufficiale, anche se quelle persone nello studio si sono ammazzate veramente.

Nel 1986 ci furono moltissimi casi di suicidiodurante i test clinici con il Prozac, mentre nei test successivi del 1995 risultò un tasso di suicidi sei volte maggiore. E l’azienda lo sapeva benissimo, ma ha nascosto i dati.

I casi di morte durante i test clinici sono archiviati dalle aziende stesse come segreti commerciali, e per questo motivo possono non essere rivelati alle autorità competenti. L’intero meccanismo è studiato in modo da proteggere l’ industria farmaceutica, non le persone.

Quanti pazienti alla fine hanno assunto il Prozac prima che venisse approvato? E per quanto tempo è stato testato questo farmaco psicoattivo?

Sottraendo le categorie escluse per vari motivi dai test, rimangono 286 persone. L’86% dei soggetti che hanno testato il Prozac, lo hanno assunto per meno di 3 mesi.

Quindi uno dei farmaci più prescritti e venduti al mondo è stato testato solamente da 286 persone per poche settimane.

Viene da sé che tutti gli altri milioni di pazienti sono le vere e inconsapevoli cavie umane!

Trovata la medicina, si cercano i malati… e uno sbalzo d’umore diventa “depressione”.

Questo purtroppo per noi è quello che avviene quasi sempre nei processi di approvazione di farmaci: statistiche falsate, dati scomodi fatti sparire, animali scelti ad hoc per ottenere dati utili in laboratorio, persone gravemente danneggiate o morte non vengono considerate, ecc. Il tutto per ottenere l’autorizzazione.

L’idea iniziale della Eli Lilly, cioè di vendere la fluoxetina come farmaco dimagrante, non fu necessaria perché il Prozac era già diventato un blockbuster come antidepressivo.

Qui entra in ballo la psichiatria, quella collusa e pagata dall’ industria farmaceutica. A furia di catalogare ogni manifestazione possibile della depressione, hanno fatto aumentare il numero delle persone che si riconoscono in questa o in quella categoria.

Dal momento in cui semplici sbalzi di umore sono stati considerati sintomi depressivi, il numero dei malati è salito alle stelle.

Casualmente e improvvisamente milioni di persone sono diventate depresse, ma per fortuna era appena stata approvata la cura d’eccellenza, la pillola della felicità: il Prozac.

Come tutti i farmaci, il rovescio della medaglia si chiama “effetto collaterale”, nei farmaci psicotropi il numero è elevatissimo.

In alcune ricerche fatte dalla stessa Lilly, i danni collaterali interessavano il 90% dei soggetti; nel 15-20% dei casi gli effetti collaterali somigliavano addirittura al disturbo che il Prozac avrebbe dovuto curare: la depressione.

Tra le centinaia di effetti collaterali, uno dei più deleteri è l’acatisia che provoca impulsi omicidi e suicidi.

Questi medicinali possono dar luogo a pensieri suicidi e violenti, ma allo stesso tempo annientare la volontà e l’iniziativa.

Non è un caso infatti che la maggior parte delle stragi senza motivo avvenute nei college americani, sono state eseguite da persone psichiatrizzate in cura con tali droghe (Prozac, Paxil, Zoloft, ecc.).

Dati ufficiali alla mano, si può parlare di oltre 250.000 persone che hanno cercato di togliersi la vita dopo aver assunto il Prozac, di cui circa 25.000 sembra ci siano riuscite. E questa purtroppo è una stima del 1999.

Ma come disse Lenin: «la morte di una persona è una tragedia. La morte di un milione di persone è statistica»…

Purtroppo l’ industria farmaceutica ragiona solo per statistica: se sanno che solo lo 0,1% dei pazienti morirà assumendo il principio attivo, si ritengono soddisfatti.

Questi prodotti però vengono venduti così tanto in tutto il mondo che quell’uno dopo lo zero scavalca la virgola, e la prima persona muore. Poi diventano 10, 100, 1000, 10.000…

Quindi se non vogliamo diventare una statistica anche noi, un numero prima o dopo la virgola, sarebbe bene che stessimo il più lontano possibile dai farmaci e che iniziassimo ad interessarci e approfondire il tema.

Perché riguarda noi, i nostri figli e tutta l’umanità.

Fonte: UniEditori