DUGIN: RITROVARE IN FRANCIA L’ANATOMIA DEL POPULISMO E LA SFIDA ALL’ELITE

di Alexandr Dugin

Le proteste in Francia, simboleggiate dai giubbotti gialli, coprono una parte sempre più grande della società. Gli esperti politici hanno già definito questo movimento una “nuova rivoluzione”. La escalation del movimento “gilet giallo” è già così grave che è assolutamente necessario analizzare questo fenomeno in modo dettagliato.

Abbiamo a che fare con una vivida manifestazione del populismo europeo moderno. Il significato del populismo come fenomeno che emerge dalla struttura politica nelle società formatesi sulla scia della Grande Rivoluzione Francese e basato sul confronto tra destra e sinistra, sta cambiando radicalmente.

I movimenti populisti respingono questo classico politico schema di sinistra / destra e non seguono alcun rigido atteggiamento ideologico, né di destra né di sinistra . Questa è la forza e il successo del populismo: non gioca secondo le regole preimpostate. Tuttavia, il populismo ha una sua logica: nonostante tutta la sua spontaneità, è del tutto possibile tracciare una qualche logica e persino l’inizio di un’ideologia populista che prende forma davanti ai nostri occhi.

Innanzi tutto, colpisce il fatto che i movimenti populisti siano diretti contro l’élite politica nel suo insieme, senza fare distinzioni, che sia di destra o di sinistra. Questa è la “rivolta della periferia della società contro il suo centro”. Nella sua famosa opera, il sociologo americano Christopher Lasch (1932-1994) ha designato la forma di governo che prevale nella moderna società occidentale neo liberista come la “rivoluzione delle élite”.

All’inizio del XX secolo, era consuetudine seguire il discorso di José Ortega y Gasset sulla “rivolta delle masse”, la cui crescente influenza sulla politica minacciava, sembrava, di distruggere la cultura occidentale – il Logos europeo.

Ma Christopher Lasch ha notato quella che si manifestaattualmente come una nuova tendenza politica: sono le élite che stanno distruggendo la cultura e il Logos Europeo oggi. Queste nuove élite occidentali, che hanno raggiunto il culmine del potere solo con la loro intraprendenza e la loro immensa volontà di potenza, sono molto peggiori e più distruttive delle masse.

Una persona normale mantiene ancora alcune tradizioni culturali; è quasi impossibile trovare un “proletario puro”. Ma le moderne élite capitaliste, che non hanno nulla di aristocratico nei loro sensi, sono avide di potere, di posizione e di confort. Allo stesso tempo, sempre più tipologie marginali hanno iniziato a penetrare nella “nuova élite”, persone non provenienti da gruppi periferici, ma da gruppi di minoranza – etnici, culturali, religiosi (spesso settari) e sessuali – sono diventati dominanti tra loro. È questa plebaglia pervertita, secondo Christopher Lasch, che costituisce la base della moderna élite globalista, che distrugge le fondamenta della civiltà.

Di conseguenza, il populismo – incluso il populismo dei “giubbotti gialli” – può essere visto come una rivolta di ritorsione del popolo contro le élite, che hanno completamente perso il loro collegamento con la società. Le élite hanno costruito il proprio mondo in cui regnano doppi standard i giudizio, norme di correttezza politica, demagogia liberale.

Secondo queste “nuove élite”, la gente normale e la società, nel loro stato attuale, non hanno posto in questo mondo elitario. Pertanto, il rappresentante tipico della “nuova élite”, Hillary Clinton, sconvolta dal successo del populista di destra Trump, ha apertamente insultato gli americani ordinari – come deplorevoli , che nel suo significato significa “vergognosi”. “Deplorables” hanno scelto Trump – non perché lo amassero, ma per rispondere alla “strega globalista” Clinton.

Macron è un rappresentante dello stesso tipo di “nuova élite”. È curioso che alla vigilia delle elezioni il quotidiano francese “Libération” abbia pubblicato il titolo “Faites ce que vous voulez, mais votez Macron” (“Fai quello che vuoi, ma vota per Macron”). Questa è una ovvia parafrasi di Aleister Crowley, che si autoproclamò nel 20 ° secolo come l’Anticristo e la Bestia 666: “Fai ciò che vuoi sarà tutta la Legge”. In altre parole, le folle obbedienti dovrebbero votare Macron non per ragioni razionali, non per le sue idee e virtù, ma semplicemente perché questa è la legge imperativa dell’élite dominante.

Il disprezzo delle élite verso le masse obbedienti e massacrate dalla crisi è così aperto che non si preoccupano nemmeno di sedurle con promesse impraticabili: “Vota per Macron, perché questo è un ordine e questo non è discutibile. “Vota e poi sei libero. Altrimenti sei deplorevole. E questo è tutto.

In Italia dove sono andati al governo grazie al voto popolare, per una parte la Lega e per altra parte il moviomento 5 Stelle, ed insieme questi partiti sono riusciti a creare il primo governo populista nella storia europea.

Adesso è toccata alla Francia da una ondata di populismo e, per quanto non esiste alcun contatto politico con la destra del Front National e neppure con quello di sinistra rappresentato da Melenchon, adesso le masse degli insorti dei giubbotti gialli si uniscono contro il potere della elite che li disprezza come deplorevoli.

I populisti di destra sono atterriti per le nuove e insensate politiche delle elite verso l’immigrazione e l’insensata distruzione della identità culturale francese.

I populisti di sinistra sono indignati per le disastrose politiche economiche della elite che difendono solo gli interessi delle grandi imprese : Macron è un pupillo dei Rotshild e dimostra da quale parte sta.

Se Mélenchon e Marine Le Pen non possono essere uniti politicamente, essendo uno – troppo a sinistra e l’altro – troppo a destra, allora i “giubbotti gialli” faranno questa unione in sostituzione dei leader politici che cercano di guidare un movimento populista . I “giubbotti gialli” non sono soltanto contro la politica economica o l’immigrazione – sono contro Macron come simbolo dell’intero sistema, contro il globalismo, contro il totalitarismo liberale, contro lo “stato di cose esistente”. Il movimento “gilet giallo” è una rivoluzione populista e popolare. E la parola “popolo” (populus, “le peuple”) nel concetto di “populismo” deve essere intesa letteralmente.

Queste non sono masse astratte o un proletariato impersonale – sono le ultime persone viventi che si sono levate contro la potenza mondiale della progenie globalista, i ribelli (come crede Lasch) della cultura e della civiltà, così come sull’uomo in quanto tale, sulle persone , su Dio Oggi non c’è più destra e sinistra: solo le persone sono contro l’élite. I “giubbotti gialli” stanno creando una nuova storia politica, una nuova ideologia. Macron non è un nome personale, è un’etichetta di Matrix. Per raggiungere la libertà, c’è bisogno che lui sia annientato. Così in squarcio diìei loro discorsi i “giubbotti gialli”, e dicono la verità …

*Aleksandr Gelyevich Dugin è un filosofo russo, analista politico, geostrategico e autore – il più conosciuto a livello internazionale per il suo libro “The Fourth Political Theory”. Ha stretti legami con il Cremlino e le forze armate russe, essendo stato consigliere di Gennadiy Seleznyov, relatore della Duma di Stato e membro chiave del partito al governo, Russia Unita, di Sergei Naryshkin. Risiede a Mosca, supervisiona il lavoro di Geopolitika e ispira il lavoro del Movimento Eurasiatico.

Tradotto dal russo (RT) di Geopolitika edizioni minori di J. Flores per FRN.

via Controinformazione