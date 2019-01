Yemen, mercenari sauditi rubano aiuti umanitari

Yemen – Migliaia di famiglie nella città yemenita di Taiz non ricevono aiuti alimentari perché vengono rubati dalle milizie armate alleate con la coalizione militare saudita e americana, secondo quanto riportato da The Associated Press.

Il rapporto dell’Ap si basa su documenti esaminati dall’agenzia di stampa e interviste con Nabil al-Hakimi, un funzionario umanitario a Taiz e altri funzionari e operatori umanitari. Rapporti di disordini e furti si sono registrati la scorsa primavera ed estate intorno a Taiz. Sono stati rubati 5mila sacchi di riso, 705 kit alimentari rubati dai magazzini di un’agenzia di welfare e 110 sacchi di grano prelevati dai camion negli altopiani settentrionali che si affacciano sulla città.

In tutto lo Yemen, fazioni e milizie hanno bloccato gli aiuti alimentari e dirottati verso unità di combattimento di prima linea o li hanno venduti a scopo di lucro sul mercato nero, secondo documenti pubblici e documenti riservati ottenuti dall’Ap.

Il furto di aiuti umanitari è comune a Taiz e in altre aree controllate dal governo di Abd Rabbuh Mansur Hadi, presidente dimesso che è fuggito inArabia Saudita dopo che Ansarullah ha preso il controllo del capitale Sana’a nel 2015.

Sulla scia della cacciata del regime fantoccio saudita a Sana’a, Riyadh ha formato una coalizione prevalentemente araba per attaccare lo Stato yemenita al fine di indebolire Ansarullah, un movimento anti-saudita che amministra la maggior parte del Paese, e per riportare al potere il suo fantoccio, Mansur Hadi.

La sanguinosa aggressione, lanciata il 27 marzo 2015, ha causato la morte di decine di migliaia di civili yemeniti e ha provocato lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone. Secondo il progetto ARMed Conflict Location & Event Data Project (Acled), pubblicato il 25 dicembre, almeno 60.223 persone sono state uccise nello Yemen tra gennaio 2016 e fine novembre 2018.

La cifra include sia combattenti che civili uccisi a causa della guerra in Yemen. Non include le morti causate da malattie o malnutrizione, poiché migliaia di persone sono morte nello Yemen a causa del deterioramento delle condizioni umanitarie nel Paese. Fino a 85mila bambini sotto i cinque anni potrebbero essere morti a causa dell’inedia o della malattia dall’inizio dell’intervento militare guidato dai sauditi nello Yemen nel marzo 2015, ha riferito Save the Children il mese scorso.

L’appello inascoltato delle Nazioni Unite

Le Nazioni Unite hanno anche avvertito che ben 14 milioni di persone sono sull’orlo della fame in tutto il Paese. Secondo i dati di Acled, quasi la metà di tutti i decessi legati al conflitto si sono verificati nel 2018. Di tutti i decessi, 28.182 sono stati registrati nei primi 11 mesi del 2018. Questo segna un aumento del 68% rispetto allo scorso anno. Novembre 2018 è stato anche il mese più mortale da quando Acled ha iniziato a catalogare il bilancio delle vittime quasi tre anni fa, con 3.058 morti segnalati. In particolare, il gruppo ha scoperto che il 37 per cento dei civili uccisi nelle violenze armate finora quest’anno è morto nella città di Hudaydah.

Il settanta per cento degli aiuti alimentari e delle importazioni entrano nello Yemen attraverso il porto della città, ha riferito l’Ap, e Hudaydah è stata teatro di feroci combattimenti tra Ansarullah e mercenari sauditi.

di Giovanni Sorbello

Fonte Il Faro sul Mondo