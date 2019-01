Gilet Gialli arrivano in Italia ma non contro il governo: attaccano le banche

I gilet gialli arrivano anche in Italia e hanno organizzato manifestazioni in diverse città italiane: Modena, Milano, Roma.

Il movimento ormai conosciuto a livello mondiale è nato in Francia dove la protesta continua da mesi ed è molto accesa.

In poco tempo il movimento è dilagato in molti paesi europei, ma l’Italia era una delle nazioni che ancora non aveva risposto alla protesta.

Gilet gialli in Italia: le manifestazioni

Nel gruppo facebook dei Gilet Gialli Lombardia si possono trovare tutte le richieste del movimento italiano:

taglio di accise, di tasse e di oneri non dovuti su carburanti, bollette e reddito; revisione dei trattati internazionali sul commercio e sull’agricoltura: le nostre aziende non devono morire!

che lo stato emetta moneta libera dai vincoli e dai trattati internazionali che ci costringono a pagare un debito e interessi che non ci appartengono;

che sia data la possibilità a tutte le componenti sociali, produttive e territoriali di partecipare direttamente alla gestione e al controllo dello Stato.

E proprio dal movimento lombardo parte la manifestazione organizzata per sabato 21 gennaio alle ore 10:00 a Milano, davanti alla sede Goldman Sachs.

Il luogo non è stato scelto a caso, ma sottolinea la loro protesta contro la finanza mondiale e infatti come si legge dal volantino:

“Contro lo strapotere della finanza mondiale che ha trasformato lo stato in esecutore fallimentare permettendo il saccheggio dell’intera nazione portando disperazione, fallimenti aziendali, disoccupazione, pensioni da fame, ingiustizie sociali, sanità pubblica inesistente, regime fiscale insostenibile, suicidi“.

La loro protesta è contro “chi ci sta distruggendo” e questo è riferito a alla finanza internazionale che considerano il vero problema, diversamente dai gilet gialli francesi che lottano contro il proprio governo.

È possibile seguire tutti gli aggiornamenti sul loro sito dove troverete raduni, assemblee e manifestazioni organizzate in tutta Italia.

