Rimborsi in Regione Lombardia, condannati il capogruppo della Lega al Senato, Nicole Minetti e Renzo Bossi

EMILIO RANDACIO – MILANO

Rimborsi elettorali utilizzati per spese personali. Sui 57 imputati, il Tribunale di Milano ha condannato quasi tutti i politici per l’accusa di peculato. Tra loro, un anno e 8 mesi per l’attuale capogruppo della Lega a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo, ma anche per il figlio del Senatur, Renzo Bossi (2 anni e 6 mesi), e Nicole Minetti (2 anni e 9 mesi). Tra i condannati anche l’ex capogruppo in Regione del Pd, Luca Gaffuri (un anno e 6 mesi), e di Sinistra Italiana, Chiara Cremonesi (1 anno e 2 mesi).

Condannati anche l’onorevole del gruppo Misto Alessandro Colucci, 2 anni e 2, e l’europarlamentare Stefano Maullu, un anno e 6 mesi (pena sospesa e la non menzione). Romeo, in attesa della sentenza d’appello, non rischia comunque la decadenza perché sotto i due anni.

Fonte Lastampa