Gli Stati Uniti cercano le ‘terre rare’, preziosi minerali, in Africa, temendo il blocco delle forniture dalla Cina

Lo sviluppo arriva in seguito alle notizie secondo le quali le autorità cinesi potrebbero muoversi per limitare le vendite di terre rare agli Stati Uniti come rappresaglia per le maggiori tariffe di Washington sui beni cinesi.

Loading...

Il Pentagono ha avviato colloqui con diverse compagnie specializzate nell’estrazione di terre rare in tutto il mondo, tra cui Mkango Resources Ltd del Malawi e Rainbow Rare Earth Ltd del Burundi, come parte dei piani per ridurre la dipendenza dalle forniture cinesi di questi minerali cruciali, riferisce il quotidiano staunitense The New York Times .



“Stiamo cercando qualsiasi fonte di approvvigionamento fuori dalla Cina. Vogliamo la diversità. Non vogliamo un produttore single-source “, ha affermato Jason Nie, un ingegnere dei materiali presso la Defense Logistics Agency (DLA) del Pentagono, a margine della conferenza Argus US Specialty Metals a Chicago.



Secondo i dati di US Geological Survey, la Cina rappresenta circa l’80% delle importazioni statunitensi di terre rare, che sono fondamentali per la produzione di armi all’avanguardia e prodotti high-tech.

In uno sviluppo separato, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha svelato un rapporto di 50 pagine all’inizio di questa settimana, delineando una serie di misure per ridurre le “vulnerabilità strategiche” causate dalla sua dipendenza dalle importazioni, comprese le terre rare.



“Questi minerali critici sono spesso trascurati, ma la vita moderna senza di loro sarebbe impossibile. Attraverso le raccomandazioni contenute in questo rapporto, il governo federale intraprenderà azioni senza precedenti per garantire che gli Stati Uniti non siano esclusi da questi materiali vitali “, ha dichiarato il segretario al Commercio Wilbur Ross.



Mentre la Cina non ha ancora confermato o smentito i suoi piani per limitare le esportazioni di terre rare negli Stati Uniti, alcuni media locali hanno suggerito che Pechino potrebbe rispondere alle tariffe statunitensi usando i minerali strategici come carta vincente.

Loading...

Fonte L’Antidiplomatico