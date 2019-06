VIDEO. L’appello disperato di malati di cancro e leucemia: ecco le vittime delle sanzioni criminali contro il Venezuela

L’accordo di cooperazione sanitaria messo in piedi dal governo di Caracas attraverso la compagnia petrolifera di stato (PDVSA) e dalle cliniche italiane ha salvato la vita a 500 persone affette da malattie ematologiche ed oncologiche, la maggior parte bambini, in 10 anni.

Loading...

Ma oggi Pdvsa, la compagnia petrolifera di Stato che finanziava per intero il progetto, non può più inviare i 12 milioni all’anno necessari a mandarlo avanti per via delle criminali sanzioni – imposte dagli USA e applicate dai suoi stati vassalli – che impediscono, tra l’altro, transazioni finanziarie con il Venezuela.

Guardate e diffondete il più possibile questo video. E’ totalmente censurato da tutte le Ong che in teoria si occupano di “diritti umani”. Rifletteci bene al prossimo rapporto di Amnesty International, finalizzato all’ennesima guerra imperialista…

Loading...

Fonte L’Antidiplomatico